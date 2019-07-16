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Пашинян принял сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции Ара Тораняна


Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции, главного редактора журнала “Nouvelles d'Arménie” Ара Тораняна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал и отметил важность деятельности Координационного совета армянских организаций Франции в вопросе развития армяно-французских отношений, активной и скоординированной работы армянской общины Франции. Никол Пашинян отметил, что после революции отношения Армения-Диаспора вступили в качественно новый этап, и нужно работать вместе, чтобы сделать эти связи более гибкими и динамичными и привлечь огромный потенциал диаспоры в процесс развития и индустриализации нашей страны. По словам премьер-министра, именно с этой целью министерство диаспоры было преобразовано в офис главного уполномоченного по делам диаспоры, и это структурное изменение полностью соответствует политике правительства по развитию отношений Армения-Диаспора.

Ара Торанян поблагодарил премьер-министра Пашиняна за прием и коснулся деятельности Координационного совета армянских организаций Франции. Он отметил, что демократические процессы и события в Армении вызвали большой энтузиазм среди наших соотечественников в диаспоре, и Координационный совет армянских организаций Франции выражает готовность помочь властям Армении в проведении направленных на развитие Армении реформ, дальнейшем углублении армяно-французских дружественных отношений, продолжительном развитии связей Армения-Диаспора.




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