Начался рабочий визит председателя НС Арарата Мирзояна в США

15 июля находящийся с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки председатель Национального собрания Арарат Мирзоян в центре “Atlantic Council” выступил с речью, посвященной изменениям и перспективам развития в Армении после Бархатной революции. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ НС, после выступления, с присутствующими представителями государственных и экспертных кругов США развернулось заинтересованное обсуждение внешней политики Армении, реформ судебной системы в Армении, развития армяно-американской двусторонней повестки и других вопросов.

В течение дня спикер НС обсудил с управляющим Совета организации National Endowment for Democracy вопрос предоставления содействия гражданскому обществу и медиа.

В посольстве Армении в США Арарат Мирзоян принял вице-президента Международного республиканского института Скотта Мескита. Стороны обсудили повестку совместных программ, направленных на развитие возможностей НС.

В конце дня делегация, возглавляемая Араратом Мирзояном, встретилась с представителями армянской общины в Вашингтоне и обменялась мнениями о последних развитиях в Армении и работах парламента.