Пашинян с юмором рассказал о встрече с первым президентом США армянского происхождения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который 15 июля принял проживающего в США шестилетнего Майкла Михана, на своей странице в Facebook представил подробности беседы с мальчиком, подчеркнув, что обсудил с ним ряд вопросов, касающихся Армении, попытался убедить ребенка поселиться в Армении. Выяснилось, что мальчик решил стать президентом США.

“Накануне, когда я читал письма граждан (к сожалению, за день успеваю прочитать всего несколько писем по принципу случайности, о чем сожалею), я увидел письмо Гаяне Арзуманян, которая написала, что сын мечтает встретиться со мной. Встреча сначала имела очень практическую цель. Оказалось, Майкл хотел выяснить, существую ли я в реальности или только в телевизоре. Получив ответ на этот вопрос, он поставил на обсуждение три других важных вопроса”, - по сообщению «Арменпресс», написал премьер-министр.

Одним из важных вопросов было то, что в Армении много бродячих собак, и правительство должно создать для них убежища.

Второй вопрос касался мусора, который есть в подъездах и дворах, а по третьему вопросу собеседники затронули тему курения, признав, что люди курят повсюду и везде. Этому нужно положить конец.

Премьер-министр пытался убедить мальчика, что со временем все эти вопросы решатся, но Михану нужно вернуться жить в Армении.

“Разговор был трудный, он не хотел давать обещания. В конце выяснилось, что у него очень конкретная причина для подобной позиции, он решил стать президентом США.

“Дамы и господа, итак, вчера мне выпала честь встретиться с первым президентом США армянского происхождения, который после пребывания в должности переедет на постоянное жительство в Армению”, - заключил Никол Пашинян.