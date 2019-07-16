Анна Акопян обсудила вопрос соответствия Театра оперы и балета международным стандартам

Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных фондов “Мой шаг” и “City of smile/Город улыбок” Анна Акопян 15 июля завтракала с представителями Группы друзей Национального филармонического оркестра Армении. Она обсудила возможности сотрудничества группы с Фондом “Мой шаг”.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе супруги премьер-министра Армении, на встрече присутствовали члены Группы дружбы Грачья Агаджанян, Раффи Дудаклян, Ашот Асланян, Шант Овнанян, Рипсиме Арутюнян и Алиса Мнацаканян. В результате встречи были обсуждены вопросы сотрудничества, в частности, поощрение музыкантов, приобретение музыкальных инструментов, обсуждалось и создание программной продукции, поиск совместных средств и целевое распределение. Был также обсужден и вопрос, как привести Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна в соответствие с международными стандартами.