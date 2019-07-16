Турция отреагировала на решение ЕС о санкциях

В МИД Турции сообщили, что решение Совета по внешним отношениям ЕС о санкциях никоим образом не повлияет на бурильные работы, осуществляемые в восточных районах Средиземного моря - исключительной экономической зоне Кипра. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на турецкое информационное агентство “Anadolu”, об этом МИД Турции опубликовал письменное заявление.

“В решении, опубликованном Советом по внешним отношениям ЕС, не отмечается, что в отношении природных ресурсов острова Кипр турки Кипра имеют права, равные с греками. В этом плане ЕС не беспристрастен”, - говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что вопрос Кипра до сих пор не решен, поскольку греки Кипра с 1963 года и до сих пор, не признают факт политического равенства с турками Кипра.

“Решение этого вопроса можно будет найти только в условиях гарантирования соблюдения прав турок-киприотов, когда ЕС признает, что турки Кипра в отношении острова имеют равные с греками права”, - говорится в заявлении.

Бурильные работы в исключительной экономической зоне Республики Кипр со стороны Турции были начаты ранее. Первый корабль Турции, осуществляющий буровые работы, “Фатих” еще в мае начал бурильные работы в западных районах Кипра. Второй корабль “Явуз” в ночь на 8 июля был у северо-восточного побережья острова.

В связи с продолжением бурильных работ со стороны Турции в исключительной экономической зоне Кипра ЕС 15 июля опубликовал санкции против Турции. Обоснованием санкций, является факт, что проводимые Турцией бурильные работы противоречат нормам международного права.