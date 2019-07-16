Центр оценки и тестирования жалобы относительно тестов считает неуместными

Центр оценки и тестирования в связи с экзаменами получил 467 жалоб. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заместитель директора центра Каро Насибян отметил, что львиная доля жалоб касалась армянского языка и литературы, a также химии.

“В основном заявления были связаны с предложениями, конкретных жалоб было не так уж и много. Недовольство в основном было связано с тестами. В частности, было отмечено, что экземпляры тестов были не из учебника. С уверенностью могу сказать, что ничего подобного не было. Не было ни одного заявления, связанного с тестами, где было бы доказано, что тесты не из учебника. Специалисты показали все образцы, взятые из учебника”, - сказал Каро Насибян.

Заместитель директора центра отметил, что недовольство, пожалуй, исходит из того, что были изменены места проведения экзаменов.

“Если ребенок действительно знает, понимает суть задания, то для него не должно быть проблемы, где проходит экзамен. В прошлом дети учили наизусть целыми страницами, сейчас им это не помогло”, - сказал Каро Насибян.