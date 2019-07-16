Reuters: США намерены обсудить с Россией трехстороннее соглашение по ядерному оружию

Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией на консультациях 17-18 июля в Женеве новое соглашение по сокращению ядерного вооружения, включающее Китай. Как сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителей американской администрации высокого ранга, продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) при этом обсуждаться не будет, а прорыва в вопросе сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американская сторона не ожидает, передает Арменпресс.

"Если встреча пройдет успешно, мы получим больше ясности относительно того, как Россия относится к вопросу об [участии] Китая", - заявил один из американских чиновников. Он признал при этом, что Пекин в настоящее время не является участником соглашений между Вашингтоном и Москвой и остается неясным, насколько китайская сторона вообще готова к подобным переговорам.

Что касается продления договора СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, то, по словам представителя американской администрации, говорить об этом сейчас в Вашингтоне считают "преждевременным". Этот вопрос, по его словам, является "проблемой следующего года".

При этом прорыва в вопросе сохранения ДРСМД американская сторона также не ожидает.