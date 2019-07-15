Посол Грузии в Баку вызван в МИД Азербайджана из-за инцидента на границе

Посол Грузии в Баку был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана в связи с инцидентом на границе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что посол был вызван "в связи с нападением группы лиц, нарушивших госграницу в направлении Азербайджана, на пограничный наряд, несущий службу близ комплекса пещер Кешикчидаг [Давид Гареджи], и оскорбительные высказывания". У посла потребованы "соответствующие разъяснения".

"С чувством сожаления отмечаем, что подобные действия абсолютно противоречат духу отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, и оцениваем это как провокацию, направленную на создание противостояния между двумя странами", - говорится в сообщении.

В свою очередь МВД Грузии призвало население "не поддаваться провокациям, чтобы дать возможность комиссии по делимитации [грузино-азербайджанской границы] возможность продолжить работу в спокойной обстановке". "В результате вмешательства грузинских пограничников ситуация своевременно разрядилась, и на данном этапе все подлежит контролю", - сказал замглавы погранполиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе журналистам.

Ранее Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) распространила сообщение, в котором говорилось, что 14 июля на служебной территории погранзаставы "Кешикчигала" погранотряда "Шамкир" ГСП "произошел инцидент с участием граждан Грузии, направленный против азербайджанского пограничного наряда". В сообщении было отмечено, что в связи с ЧП были приняты неотложные меры и инцидент за короткое время был устранен, личный состав ГПС принял меры по обеспечению безопасности на территории. Также было сообщено, что "пограничники Азербайджана и Грузии, встретившись, провели совместное расследование инцидента и обсудили меры для предотвращения подобных случаев в будущем".