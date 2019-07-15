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Никол Пашинян и Армен Саркисян поздравили министра юстиции Рустама Бадасяна


В резиденции президента в присутствии президента Республики Армения Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна состоялась церемония принесения клятвы министром юстиции Республики Армения Рустамом Бадаляном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, прочитав текст присяги, Рустам Бадасян отметил: “Во имя реализации общенациональных целей и укрепления Отечества, клянусь добросовестно выполнять свои обязательства перед народом, соблюдать Конституцию и законы Республики Армения, содействовать соблюдению суверенитета и интересов Республики Армения, оставаться верным высокому званию члена правительства”.

В конце церемонии приведения к присяге Никол Пашинян и Армен Саркисян поздравили Рустама Бадасяна, пожелав ему эффективной и плодотворной работы во имя Родины и народа.

Затем состоялась беседа премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна, в ходе которой были обсуждены текущие вопросы.




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