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Начальник управления по охране природы мэрии Еревана Хачик Акопян освобожден с должности


Начальник управления по охране природы мэрии Еревана Хачик Акопян освобожден с должности по собственному заявлению. В беседе с Арменпресс слух подтвердил пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“Акопян освобожден с должности по собственному заявлению, которое он представил 12 июля”, - отметил Карапетян.

Он также добавил, что мэр Айк Марутян в последнее время периодически выражал недовольство работами по озеленению города.




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