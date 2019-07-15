Начальник управления по охране природы мэрии Еревана Хачик Акопян освобожден с должности по собственному заявлению. В беседе с Арменпресс слух подтвердил пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“Акопян освобожден с должности по собственному заявлению, которое он представил 12 июля”, - отметил Карапетян.

Он также добавил, что мэр Айк Марутян в последнее время периодически выражал недовольство работами по озеленению города.