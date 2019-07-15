Комитет гражданской авиации выступит с предложением об отмене “налога на воздух”

Комитет гражданской авиации Армении выступит с законодательным предложением в связи с отменой так называемого “налога на воздух”.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян отметила, что они предлагают для новых направлений отменить этот “налог на воздух”.

“Самым большим препятствием является то, что расходы велики в Армении. Тарифы аэропорта “Звартноц” и так высоки, к этому прибавляется сумма “налога на воздух”. Эти 10 тысяч драмов - не маленькая сумма. Например, если средняя цена билета авиакомпании “Ryanair” в Европе составляет 40 евро, то в случае с Арменией прибавится дополнительных 20. Мы хотим предложить снять эти деньги за воздух для новых направлений. Когда авиакомпания развивает новое направление, такой налог является рискованным”, - сказала Татевик Ревазян.

Она отметила, что если эти законодательные изменения будут приняты, “Звартноц” будет готов пересмотреть свои тарифы для новых направлений, то “Wizz air” и “Ryanair” готовы выйти на рынок Армении летом 2020 года. Они готовы одновременно выйти на рынок”.