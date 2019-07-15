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Президент Армении наградил Никиту Симоняна


Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о награждении известного футболиста, выдающегося тренера Никиту Симоняна орденом “За заслуги перед Отечеством”  1-ой степени.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в указе говорится:

“Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также ч. 1 ст. 5.3 Закона “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”, за признанные заслуги перед армянским футболом и выдающиеся достижения Никиту Павловича Симоняна наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” 1-ой степени”.




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