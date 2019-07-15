Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана и действия Турции у берегов Кипра

Ситуация вокруг Ирана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе страны станет главной темой заседания глав МИД 28 стран Евросоюза, которое будет последним перед летними каникулами в структурах ЕС. Как сообщил накануне журналистам представитель сообщества, министры обсудят пути снижения риска военной эскалации в связи с напряженными отношениями между США и Ираном, а также последними заявлениями Тегерана о сокращении своих обязательств в рамках СВПД,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, в повестку дня Совета ЕС входит вопрос о начатом Турцией бурении в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, в ответ на которое Брюссель готовит меры в отношении Анкары.

По словам представителя Совета ЕС, главы МИД "сосредоточатся на напряженной ситуации" в районе Персидского залива и "рассмотрят пути снижения существующего риска просчетов, которые могут привести к военной эскалации".

Как сообщил дипломат, министры призовут стороны в регионе "к максимальной сдержанности" и обсудят ситуацию с ядерной сделкой. "Мы ожидаем, что Иран вернется к полной реализации СВПД. И продолжаем сожалеть о санкциях США против Ирана", - добавил он.