Трамп считает экономику США успешной вопреки политике ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна делает большие экономические успехи вопреки политике, проводимой главой Федеральной резервной системы США (ФРС, выполняет функции центробанка) Джеромом Пауэллом.

"Мы прекрасно справляемся в экономическом плане как страна номер один, несмотря на устаревшую политику ФРС в отношении процентных ставок и программы количественного ужесточения, - написал американский лидер в ночь на понедельник в Twitter. - Нам есть куда расти!"

Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла. Президент и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки председателя финрегулятора. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В свою очередь 10 июля председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с заявлением о том, что откажется добровольно уходить в отставку, если американский президент Дональд Трамп примет решение уволить его.