С маленькими и большими приключениями мы  завершили    фестиваль  — исполнительный  директор МКФ

В рамках XVI Международного кинофестиваля «Золотой абрикос» в Ереване в этом году были организованы показы под открытым небом, образовательные программы, представлены мноожанровые фильмы из разных стран.

14 июля журналисты встретились с режиссерами, которые подвели итоги XVI МКФ «Золотой абрикос».

Как передает Арменпресс, исполнительный директор фестиваля Асмик Ованнисян сказала, что фестиваль завершился с большими и маленькими приключениями.

«В этом году для меня особенно важными были открытые показы. Я ожидала их. Было довольно сложно выбрать место для них. Учитывая привязанность ереванцев к летнему залу московского кинотеатра, мы провели там показы. Получилось. У нас было три показа при полном аншлаге. Мы постараемся каждый год проводить показы на открытом воздухе, что сделает летний кинофестиваль еще более праздничным», - сказала Ованнисян.

Она также рассказала об образовательной программе «Talent Lab», проводимой в рамках «Золотого абрикоса».

«Мы поговорили с лекторами, студентами и, учитывая их мнение, постараемся сделать программу более организованной и регулярной», - сказала она.

Член жюри Норайр Каспер сказал, что был рад принять участие в фестивале, работать с замечательными членами жюри.

«Я участвовал в жюри регионального киноконкурса. Было действительно интересно заниматься политическими, социальными и другими проблемами региона посредством кино. Благодаря фильмам из Армении, Ирана, Турции и Грузии, я вижу, чем живут молодые и пожилые люди в этих странах», - сказал Каспер.

Относительно отбора фильмов-победителей, он подчеркнул, что, прежде всего, необходимо сосредоточиться на самом явлении кино.

«Кино должно совмещать все основные составляющие кинематографии. Конечно, важно хорошо представить материал, понять подходы автора, оценить технические решения», - сказал он.

XVI МКФ «Золотой абрикос» получил более чем 740 заявок на участие. Отобраны к показу фильмы из списков самых престижных фестивалей – Каннского, Берлинского и др. Председателем конкурса полнометражных фильмов был известный режиссер Александр Миндадзе.

В составе жюри конкурса полнометражных фильмов были Николай Вадимофф (Швейцария), директор, президент Тегеранского МКФ Реза Миркарими (Иран), продюсер Трайбекского МКФ Эми Хобби (США), продюсер Элизабет Карлсен (Великобритания), кинокритик Паоло Бертолин (Италия), актриса, режиссер Нино Киртадзе (Франция).

Председателем конкурса короткометражных фильмов был Пипо Мецапеса (Италия).

В составе жюри были оператор Норайр Каспер (Канада) и директор программ кинофестиваля Клермон Феррани Джордж Болон.