Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июль

В ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди


МЧС сообщает, что днем 13-го июля в большинстве регионов, с 14-18 июля- в отдельных районах,  ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Как  передает Арменпресс, ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

С 13-14 июля температура воздуха постепенно понизится на 2-3 градуса, а с 15-18 повысится на 3-5 градусов.

В  Ереване  после полудня с 13-14 июля в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой. С 15-18 июля ожидается погода без осадков.




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