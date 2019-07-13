В ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди

МЧС сообщает, что днем 13-го июля в большинстве регионов, с 14-18 июля- в отдельных районах, ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Как передает Арменпресс, ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

С 13-14 июля температура воздуха постепенно понизится на 2-3 градуса, а с 15-18 повысится на 3-5 градусов.

В Ереване после полудня с 13-14 июля в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой. С 15-18 июля ожидается погода без осадков.