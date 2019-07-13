Тигран Авинян посетит США с рабочим визитом
16:11, 13 Июль, 2019
Вице-премьерАрмении Тигран Авинян 15-20 июля посетит США с рабочим визитом.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь вице-премьера ВаанУнанян.
В Нью-Йорке Тигран Авинян примет участие в политическом форуме Экономического и Социального Совета ООН высокого уровня по устойчивому развитию, а также в ряде других мероприятий.
В рамках визита вице-премьер также проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами ООН и ряда стран.
Планируются встречи ТигранаАвиняна с армянской общиной и общественными деятелями в Нью-Йорке и Бостоне.