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СК сообщает детали относительно ситуации в Амулсаре


В  рамках уголовного дела, рассматриваемого в ГУ по делам особой  важности Следственного комитета РА, с целью проведения комплексной  строительно-технической, материаловедческой и экологической экспертизы, следователь и эксперты  13 июля организовали посещение  Амулсарского месторождения.

Как  сообщили Арменпресс в СК РА, граждане  препятствуют входу  на территорию рудника.

«Для  возможности проведения  экспертизы следственный  орган  обратился в  полицию с просьбой  обеспечить вход группы  на  территорию Амулсара», - сказано в сообщении СК. 

Замначальника пресс-службы  полиции Эдгар Джаноян сообщил Арменпресс, что  за препятствование  проведению следственно-экспертных мероприятий  на территории Амулсара задержаны  граждане.

«На этой  территории должны  быть проведены следственные  мероприятия. Собравшиеся здесь граждане  препятствуют проведению необходимых действий, за что задержаны  граждане», - сообщил Эдгар Джаноян.

Ранее эколог-активист ШаганеХачатрян сообщает, что  ситуация  в  Амулсаре  напряженная.

Как  передает Арменпресс, она написала в  Facebook, что полиция  и Следственный  комитет попытались провести на  территорию рудника экспертов, однако местные  не  позволили им сделать это, в  результате  чего обстановка накалилась.

ШаганеХачатрян сообщила  также, что полиция  и Следственный  комитет ведут переговоры с местными, требуя открыть дорогу.




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