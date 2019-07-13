СК сообщает детали относительно ситуации в Амулсаре

В рамках уголовного дела, рассматриваемого в ГУ по делам особой важности Следственного комитета РА, с целью проведения комплексной строительно-технической, материаловедческой и экологической экспертизы, следователь и эксперты 13 июля организовали посещение Амулсарского месторождения.

Как сообщили Арменпресс в СК РА, граждане препятствуют входу на территорию рудника.

«Для возможности проведения экспертизы следственный орган обратился в полицию с просьбой обеспечить вход группы на территорию Амулсара», - сказано в сообщении СК.

Замначальника пресс-службы полиции Эдгар Джаноян сообщил Арменпресс, что за препятствование проведению следственно-экспертных мероприятий на территории Амулсара задержаны граждане.

«На этой территории должны быть проведены следственные мероприятия. Собравшиеся здесь граждане препятствуют проведению необходимых действий, за что задержаны граждане», - сообщил Эдгар Джаноян.

Ранее эколог-активист ШаганеХачатрян сообщает, что ситуация в Амулсаре напряженная.

Как передает Арменпресс, она написала в Facebook, что полиция и Следственный комитет попытались провести на территорию рудника экспертов, однако местные не позволили им сделать это, в результате чего обстановка накалилась.

ШаганеХачатрян сообщила также, что полиция и Следственный комитет ведут переговоры с местными, требуя открыть дорогу.