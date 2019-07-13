Два человека погибли на востоке Китая в результате падения вертолета

Два человека погибли в провинции Цзянсу на востоке Китая в результате падения гражданского вертолета. Как сообщает Арменпресс, об этом передает TACC.

По его данным, инцидент произошел во время тренировочного полета. Машина внезапно потеряла управление и упала в находившийся поблизости водоем. Инструктор и обучавшийся пилот погибли на месте.

Полиция выясняет причины ЧП, ведется следствие.