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Два человека погибли на востоке Китая в результате падения вертолета


Два человека погибли в провинции Цзянсу на востоке Китая в результате падения гражданского вертолета. Как сообщает Арменпресс, об этом передает TACC.

По его данным, инцидент произошел во время тренировочного полета. Машина внезапно потеряла управление и упала в находившийся поблизости водоем. Инструктор и обучавшийся пилот погибли на месте.

Полиция выясняет причины ЧП, ведется следствие.




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