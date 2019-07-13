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Заменить благотворительность программами развития — Пашинян посетил центр COAFSMARTв Лори


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетил центр COAFSMART  благотворительного фонда "Дети Армении", находящийся  в селе ДебедЛорийской области. 

Как передает корреспондент  Арменпресс, Никол Пашинянобошел  центр, ознакомился с инвестиционной программой, с проведенной  работой. COAFSMART– это полноценная,всеобъемлющая  среда для неформального образования, которая  обеспечивает равные и адекватные возможности для  150.000 молодых и взрослыхжителей  сел — людей старше 3 лет.

Премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении отметил, что для него большая честь находиться здесь. Он отметил, что давно планировал приехать в этот центр, потому что много слышал об этом успешном проекте.

«То, что увидел, ядействительно ждал. Я хотел бы выразить особую благодарность за усилия, предпринятые в самом сердце Армении – на родине Туманяна, по созданию у нас этого  краеугольного камня возрождения», - сказал Никол Пашинян.

Говоря о революции, Никол Пашинян отметил, что в действительности революция в Армении началась раньше, чем это произошло. Конечно, политические процессы начались в 2018 году, но  до этого  начались процессы, которые многие не воспринимали как революционную, экономическуюоснову дальнейшей революции. По словам Никола Пашиняна, экономическая основа революции - это те люди, которыевоплотили новые идеи в бизнесе, науке и экономике, реализовали программы – будучи вне традиционного олигархического периода.

«Мы видим, что существуют  разные инициативы. И мы видим изменение в отношении ряда деятелей диаспоры к происходящему в Армении. Происходит не  только обеспечение едой, обувью, что также  важно. Ведь благодаря этой поддержке Армения когда-то была спасена от голода, катастрофы. Но сегодня ситуация иная. Наступило время, когда изменилось восприятие диаспоры, люди пришли к выводу, что логику благотворительности следует заменить логикой развития. То есть реализуются программы, которые изменят людей», - сказал Никол Пашинян.

Премьер отметил, что новая формула должна быть следующей: сделать так, инициировать такие проекты, чтобы люди поверили в себя. По его словам, это и есть формула революции в Армении. Никол Пашинян заметил, что в прошлом люди верили в политических лидеров, связывали с ними свои надежды, будущие  дела  видели в поле  политического лидера. В 2018 году они поверили в себя, поняли, что именно они -  решающая сила.

«Этот процесс начался давно. В деревнях рождаются дети и видят  грязные улицы, полуразрушенные дома, слышат со всех сторон -  бедный ребенок, что ты можешь сделать, ни денег у  тебя, ни  надежной «спины» и т.д.  А революция говорит детям: вы можете изменить мир. Стержневой  смысл  этих программ заключается именно в этом - помочь людям поверить в свои силы. Вот мы видим, что 50-летний или 40-летний мужчина сидит  в одной комнате с ребенком - учится. Кстати, когда я был депутатом,я  изучал  английский языкв Американском университете вместе  с учениками  9-го класса», - сказал он.

Премьер подчеркнул:если мы не обогащаемся  каждый день  новыми идеями, новыми навыками, новыми знаниями – мы просто теряем время. Он добавил, что сегодня мы вышли из пропасти  безнадежности, и  теперь нам нужно строить путь  надежды. И помимо крупных программ поддержки различных секторов, премьер-министр подчеркнул важность существования подобных образовательных центров, посредством  которых ребенок готовится к завтрашнему дню, будущему.




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