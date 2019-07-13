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В Арцахе состоялось ежегодное мероприятие TeamBuilding


По инициативе зампредседателя Комитета по госдоходам РА МикаелаПашаяна в Республике Арцах было проведено очередное ежегодное  мероприятие по формированию команд (teambuilding) для сотрудников управлений  по информационным технологиям  и международному сотрудничеству.

Как сообщили Арменпресс  в Управлении  информации и связей с общественностью КГД  РА, приветствуя участников, МикаелПашаян и министр финансов  Арцаха  Артур Арутюнян подчеркнули важность постоянного  сотрудничества и обмена информацией между налоговыми органами двух республик.

Сотрудники Министерства финансов Арцаха провели презентацию  достижений налогового органа АР в области информационных технологий. В  рамках мероприятия были подведены  итоги достиженийдепартаментов  информационных технологий и международного сотрудничества КГД  РА  по осуществлению  целей и задач предыдущей   и  предстоящей  совместной работе. Обсуждалась необходимость совместной работы для достижения общих целей. Были организованы и  игровые мероприятия, направленные на выявление личных качеств, навыков командной работы и эффективного сотрудничества между сотрудниками.

Заместитель председателя комитета по госдоходамМикаелПашаян и начальник управления информационных технологий Ашот Мурадян также посетили Центральный оборонный комплекс.

 




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