Вице-спикер НС ознакомился с ходом летнего воинского призыва

Вице-спикер Национального Собрания Армении Ваге Энфиаджян 12 июля посетил ереванский военкомат N 2 министерства обороны Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, цель визита – на месте ознакомиться с ходом летнего воинского призыва. Ответственный военкомата сообщил, что все организовано согласно букве закона, на должном уровне. Офицеры действующей призывной комиссии побеседовали со всеми призывниками, проинформировали об их правах, а также о порядке обращения к командирам по волнующим их вопросам.

Парни прошли медкомиссию, все здоровы и готовы выполнить свой долг перед родиной. В.Энфиаджян подчеркнул, что отсутствующих призывников не было.

“Каждый армянин должен служить в Армянской армии. Призывники с большой ответственностью отправляются на защиту родины”, - заметил вице-спикер НС, добавив, что весь призывной этап (призыв – армия – позиции) будет в центре его внимания. В.Энфиаджян заверил, что контакты с призывниками, посещения военкоматов и воинских частей будут регулярными.

Вице-спикер тепло побеседовал с призывниками и их родителями, пожелал успешной воинской службы.