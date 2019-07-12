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У павших в Гегаркунике животных не обнаружено каких-либо инфекций


Несколько дней назад в нескольких общинах Гегаркуникской области были зафиксированы случаи гибели животных. Как сообщили «Арменпресс» в Инспекционном органе безопасности продуктов питания, на инцидент сразу же отреагировал руководитель Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Армении Георгий Аветисян, сообщив, что зарегистрированные случаи находятся под контролем Инспекционного органа, и специалисты уже взяли образцы для лабораторной экспертизы.

По результатам лабораторной экспертизы микробиологического и паразитарного исследования, в представленных образцах материалов погибших животных в общинах Цовинар, Карчахбюр и Артаниш Гегаркуникской области возбудителей инфекционного и инвазионного заболевания не обнаружено.

Согласно результатам вскрытия, во внутренних органах не выявлено никаких патологических изменений, результаты клинических, эпидемиологических исследований позволяют утверждать, что у животных было простое вздутие живота.




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