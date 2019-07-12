Анна Акопян посетила Реабилитационный центр защитника Отечества

Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных фондов “Мой шаг” и ”City of smile/Город улыбок” Анна Акопян 12 июля посетила Реабилитационный центр защитника Отечества. Как сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, в сопровождении ректора ЕГМУ Армена Мурадяна и директора Реабилитационного центра защитника Отечества Айкуи Минасян Анна Акопян обошла центр, ознакомилась с условиями.

Затем в библиотеке Центра Анна Акопян дала интервью информационной программе Общественного телевидения “Лурер” и подвела итоги деятельности фонда “Мой шаг” за прошедший год.