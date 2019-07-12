Армен Саркисян принял всемирно известную сопрано Асмик Григорян

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял всемирно известную сопрано, лауреата Международной оперной премии 2019 года в номинации “Лучшая оперная певица” Асмик Григорян и художественного руководителя Национального академического театра оперы и балета им. Александра Спендиарова Константина Орбеляна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил Асмик Григорян с сольным концертом, состоявшимся на днях в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна, посвященном памяти отца певицы, народного артиста Армянской ССР, заслуженного артиста Литовской ССР Гегама Григоряна.

Президент подчеркнул, что часто встречался с Гегамом Григоряном, с которым у него была личная дружба, и великое искусство и заслуги которого оценены не только Арменией и армянами, но и мировым сообществом.

Выразив благодарность за теплый прием, Асмик Григорян отметила, что в ее профессиональном выборе и становлении певицей большую роль сыграл Гегам Григорян.

Собеседники говорили о возможности новых концертов в Армении с участием певицы.