Строительство новой ереванской электростанции - самая большая инвестиция итальянской компании “Ренко

Строительство новой электростанции мощностью 250 МВт в Ереване - самый большой и стратегический проект итальянской компании “Ренко” в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор армянского офиса компании “Ренко” Симоне Джованини.

“Мы гордимся своей деятельностью в Армении. Это будет наш самый большой вклад в Армении, несмотря на то, что уже 20 лет здесь мы ведем свою деятельность”, - сказал Джованини и добавил, что первые работы по проекту начались еще в 2016 году.

По его словам, этот проект не будет последним, они в ближайшие 30-40 лет планируют осуществить в Армении большие проекты.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в торжественной церемонии начала строительства в Ереване новой электростанции мощностью 250 МВт.