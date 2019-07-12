Посол Поладян встретился с министром планирования Ирака

Посол Армении в Ираке Грачья Поладян 11 июля встретился с министром планирования Ирака Нури Сабах Хамидом Абтаном Аль-Дулейми (Dr. Nouri Sabah Hameed Abtan al-Dulaimi).

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны, подчеркнув важность осуществления двусторонних инвестиций обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость расширения сотрудничества между Министерством планирования Ирака и армянскими компаниями, действующими в сфере высоких технологий.