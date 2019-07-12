Трамп заявил, что криптовалюты ненадежны

Президент США Дональд Трамп в четверг критически высказался о криптовалютах, выразив мнение, что они ненадежны и могут способствовать преступной деятельности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

"Я не фанат биткойна и других криптовалют, которые не являются деньгами и ценность которых очень волатильна и ни на чем не основана. Нерегулируемые криптоактивы могут способствовать незаконной деятельности, в том числе торговле наркотиками и другим нелегальным действиям", - написал американский лидер.

"У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, стабильная и надежная. Несомненно, она - господствующая валюта во всем мире, и она всегда такой останется. И называется она - американский доллар", - заключил президент.