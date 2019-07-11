Арман Киракосян посмертно награжден Орденом почета

Президент Армении Армен Саркисян 11 июля подписал указ о посмертном награждении дипломата Армана Киракосяна Орденом почета.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, решение было принято по ходатайству премьер-министра.