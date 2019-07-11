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Арман Киракосян посмертно награжден Орденом почета


Президент Армении Армен Саркисян 11 июля подписал указ о посмертном награждении дипломата Армана Киракосяна Орденом почета.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, решение было принято по ходатайству премьер-министра. 




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