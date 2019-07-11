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Президент Республики Арцах провел встречу с серебряным призером турнира по самбо Европейских игр


Президент Республики Арцах Бако Саакян 11 июля принял Давида Григоряна, серебряного призера турнира по самбо, состоявшегося в рамках Европейских игр в Минске, а также его тренера Эрнеста Мирзояна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян поздравил Давида Григоряна и Эрнеста Мирзояна с успехом, назвав это знаменательным событием в спортивной жизни республики и выразив надежду, что в дальнейшем будут достигнуты более высокие результаты.

На встрече присутствовали министр образования, науки и спорта Арцаха Нарине Агабалян, заместитель министра Ашот Даниелян.




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