Президент Республики Арцах провел встречу с серебряным призером турнира по самбо Европейских игр

Президент Республики Арцах Бако Саакян 11 июля принял Давида Григоряна, серебряного призера турнира по самбо, состоявшегося в рамках Европейских игр в Минске, а также его тренера Эрнеста Мирзояна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян поздравил Давида Григоряна и Эрнеста Мирзояна с успехом, назвав это знаменательным событием в спортивной жизни республики и выразив надежду, что в дальнейшем будут достигнуты более высокие результаты.

На встрече присутствовали министр образования, науки и спорта Арцаха Нарине Агабалян, заместитель министра Ашот Даниелян.