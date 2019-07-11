Бако Саакян посетил стройплощадку жилого квартала на улице Туманяна в Степанакерте

11 июля президент Республики Арцах Бако Саакян посетил строительную площадку нового жилого квартала на улице Туманяна в Степанакерте. Он на месте ознакомился с ходом проводимых работ и дал поручения руководителям заинтересованных структур по их надлежащему выполнению.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президента сопровождали государственный министр Григорий Мартиросян и другие должностные лица.