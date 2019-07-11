Делегация НС Армении выразила обеспокоенность в связи с заявлением главы МИД Польши

Делегация комиссии по внешним отношениям НС РА в ходе визита в Министерство иностранных дел Польши обсудила заявление министра иностранных дел этой страны, сделанное ранее в Баку. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала член делегации Ануш Беглоян.

“В целом, мы обсудили с Министерством иностранных дел и выразили нашу озабоченность тем, что министр иностранных дел Польши в Баку сделал заявление, в котором поддержал территориальную целостность Азербайджана, не отмечая права наций на самоопределение. Это дало повод для беспокойства, и мы провели довольно интересное и искреннее обсуждение. Могу сказать, что результатом стало то, что МИД Польши, во всяком случае, на уровне этого должностного лица, заверил нас, что отныне Министерство иностранных дел будет более внимательным и взвешенным в своих заявлениях”, - представила Беглоян.

В ходе визита армянская делегация обсудила с польской стороной также отношения Армения-Польша в контексте Восточного партнерства. Достаточно внимания было уделено будущему Восточного партнерства, тому, как это видит Польша. Армянская сторона также выразила свое видение.