Для повышения пенсий на 10% потребуется 25 млрд драмов

Для повышения пенсий с 1 января 2020 года на 10% потребуется 25 млрд драмов. Об этом в беседе с журналистами после заседания правительства заявил министр финансов Армении Атом Джанджугазян. “Оцененный размер пенсий составляет около 25 млрд драмов, бюджет не имеет других источников, кроме доходов и вносимых в государственный бюджет долгов”, - по сообщению «Арменпресс» сказал министр.

Джанджугазян сказал, что они периодически ожидают роста соотношения налоги-ВВП, что также выявляет, какие у них ожидания от дополнительной неосуществимой части экономики, которая превратится в налог. “Не считая этого года, поскольку мы ожидаем высокий рост соотношения налоги-ВВП, в последующие годы рост будет в пределах 0,4-0,5%. Мы не остановимся на этом, а продолжим работу в этом направлении. Для нас лучший путь - сбалансированный, потому что в противном случае, если будет выдвинуто такое требование, можно будет найти решение для того, чтобы посредством дополнительного администрирования получить больше налогов и, наоборот, ослабить администрирование. Если мы отклонимся от этой линии, то последствия будут отрицательными”, - сказал он.

Касаясь разговоров о том, что для повышения минимальной зарплаты с 55 до 68 тысяч драмов необходима дополнительная сумма в размере 69 млрд драмов, министр отметил, что ответ на этот вопрос имеет существенную зависимость от того, по какому содержанию будет принят закон, то есть, каким будет изменение. “Эта сумма в 69 млрд была бы необходима, если бы просто механически изменилась минимальная зарплата. Но такого намерения нет. А какие дополнительные меры потребуются, это будет зависеть от уже принимаемого закона”, - отметил министр.

На заседании правительства 11 июля премьер-министр Никол Пашинян заявил, что с 1 января 2020 года пенсии повысятся на 10%.