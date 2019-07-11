Сокращается срок контрактной военной службы программы “Честь имею”

В рамках программы “Честь имею” срок договора о прохождении контрактной военной службы по подготовке командиров взвода уменьшается и устанавливается сроком на 2 года и 3 месяца. Ранее был установлен срок в 3 года. С этой целью правительство в решении 12 апреля 2018 года “О предоставлении гражданам отсрочки от призыва на обязательную военную службу и установлении условий прекращения выданной отсрочки” внесло изменения и дополнения.

Министр обороны Давид Тоноян отметил, что первые 3 месяца контрактники будут проходить подготовку в статусе военнослужащего, и остальные 2 года - срок прохождения контрактной службы младшего офицерского состава. Указанные положения имеют характер улучшения, планируется распространить их действие и на ранее заключенные договоры”, - сказал министр.

Как сообщает «Арменпресс», по его словам, в рамках программы “Честь имею” планируется также принимать за основу и результаты тестирования, а именно: средняя качественная оценка должна составлять не менее 70% от максимальной, установленной в данном учебном заведении. А в случае соискателя - обстоятельство, что в установленном для данного учебного заведения порядке в общей сумме вступительных экзаменов было собрано не менее 75% от максимальной суммы баллов, а для граждан, которые в соответствии с законодательством поступают в вуз без вступительных экзаменов, то обстоятельство, что набрано не менее 75% от максимальных результатов теста, определяющего степень общей развитости.

В то же время, с целью уточнения процесса отбора предусматривается, что независимо от результатов тестирования приоритетность признания победителем предоставляется гражданам, имеющим соответствующую среднюю качественную оценку, а также устанавливается, что после прекращения права на отсрочку в случае расторжения договора, заключенного в рамках программы “Честь имею”, тот же гражданин вновь не получит отсрочку по программе “Честь имею”, - сказал Тоноян.

Ряд положений проекта решения планируется ввести в силу с 1 сентября 2019 года, чтобы их действие не распространялось на процесс организации программы “Честь имею” в 2019-2020 учебном году.