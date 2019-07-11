7 автомобилей Министерства финансов будут переданы Инспекционному органу здравоохранения и труда

По решению правительства 7 автомобилей, закрепленных за Министерством финансов РА, будут отозваны и закреплены за Инспекционным органом здравоохранения и труда.

Как передает «Арменпресс», речь идет о следующих машинах: Nissan X Trail (2007), Toyota COROLLA (2013), TOYOTA CAMRY (2010), HYUNDAI ELANTRA (2012), 3 TOYOTA CAMRY (2013).

В обосновании решения отмечается, что решением правительства Армении № 444-Н от 27 апреля 2017 года создан Инспекционный орган здравоохранения Министерства здравоохранения Армении, который позже был преобразован в инспекционный орган здравоохранения и труда.

С момента создания инспекционного органа по сей день за ним ни одним правовым актом не закреплено соответствующее имущество. Указанное отрицательно сказывается на надлежащем и полном обеспечении работ, связанных с осуществляемой инспекционным органом профилактической деятельностью и контролем, а также соблюдении установленных законом сроков.

Основная цель принятия проекта - передача машин Инспекционному органу здравоохранения и труда, посредством которых орган сможет иметь возможность надлежащим и полным образом осуществлять профилактическую деятельность в сферах здравоохранения, обеспечения здоровья и безопасности работников и осуществлять контроль, в том числе и соблюдение установленных законом сроков.