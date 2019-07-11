КГД предотвратил беспрецедентную попытку перевозки 2,5 кг опиума

Управление по борьбе с контрабандой Комитета по государственным доходов на днях предотвратило очередную попытку ввоза крупной партии наркотического средства. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, на этот раз контрабандисты пытались перевезти наркотики в почтовых отправлениях.

Сотрудники отдела управления по борьбе с контрабандой КГД и управления Западнй таможни в грузовом комплексе “Карго” аэропорта “Звартноц” в рамках таможенного контроля провели досмотр курьерского отправления в Канаду от имени гражданина Ирана А. А.

Контрабандисты в почтовом отправлении пытались доставить якобы иранскую продукцию в Канаду, однако посылка, на первый взгляд, кажущаяся обычной не прошла мимо поля зрения сотрудников управления. В ходе таможенного досмотра в двух металлических цилиндрических деталях, задекларированных в качестве запасных частей комбайна, были обнаружены пакеты с темно-коричневыми массами с острым запахом, похожие на наркотическое средство “опион”, общим весом 2528 граммов.

По данному факту в управлении по расследованию и оперативному розыску КГД возбуждено уголовное дело по признакам статьи 267.1 Уголовного кодекса РА. Оперативные мероприятия продолжаются для выяснения факта вовлеченности других возможных лиц.

Уведомление: обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.