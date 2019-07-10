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Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе


В столице Перу 1-6 июля состоялся 14-й саммит Тихоокеанского альянса, в ходе которого Армения получила статус наблюдателя в этой структуре (в Альянсе имеет статус наблюдателя 59 государств). Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Тихоокеанский альянс основан в 2012 году на саммите в чилийском городе Антофагаста, в число его участников входят Мексика, Чили, Колумбия и Перу. В заявленных целях объединения значится содействие экономической интеграции, развитию и конкурентоспособности экономических сфер стран-партнёров.




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