Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июль

Ереванская ТЭЦ возобновила работу


Вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил о возобновлении работы Ереванской ТЭЦ. Как сообщает Арменпресс, вице-премьер сделал запись об этом на своей странице в Facebook. 

«Ереванская ТЭЦ возобновила работу», - написал Авинян.

В энергосистеме Армении произошел сбой. Ереванская ТЭЦ и Разданский 5-й блок были отключены. Будет создана рабочая группа для расследования причин аварии.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации