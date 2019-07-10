Вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил о возобновлении работы Ереванской ТЭЦ. Как сообщает Арменпресс, вице-премьер сделал запись об этом на своей странице в Facebook.

«Ереванская ТЭЦ возобновила работу», - написал Авинян.

В энергосистеме Армении произошел сбой. Ереванская ТЭЦ и Разданский 5-й блок были отключены. Будет создана рабочая группа для расследования причин аварии.