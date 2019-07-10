Никол Пашинян и Дональд Туск обсудили перспективы развития отношений Армения-ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня председателя Европейского совета Дональда Туска и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя председателя Европейского совета в правительстве Республики Армения, премьер-министр Пашинян отметил, что развитие отношений с ЕС является для Армении одним из приоритетов внешней политики. “Господин Туск, я рад снова встретиться с Вами. Европейский Союз является важным партнером для Армении. Мы придаем большое значение сотрудничеству с ЕС в процессе реализации повестки реформ Армении, и реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве будет способствовать углублению нашего взаимодействия. Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие отношений Армения-ЕС и благодарны Вам за эффективное сотрудничество”, - отметил премьер-министр Республики Армения.

Председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что рад находиться в Армении и встретиться с премьер-министром Республики Армения. “Господин премьер-министр, это наша первая встреча в Ереване. Европейский Союз тоже придает большое значение партнерству с Арменией и начатому с Вами эффективному постоянному диалогу, направленному на дальнейшее расширение и углубление нашего партнерства”, - отметил председатель Европейского совета.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся повестки отношений Армения-ЕС.

Никол Пашинян подтвердил приверженность властей Армении установлению верховенства закона, укреплению демократических институтов и борьбе с коррупцией. Премьер-министр Армении коснулся проводимых правительством реформ, говоря о шагах по формированию независимой судебной системы. Глава правительства отметил, что становление независимой судебной системы является приоритетом для Армении, а техническая и финансовая помощь европейских структур, в том числе Европейского Союза, в этом процессе имеет большое значение для нашей страны. Дональд Туск отметил, что европейская сторона полностью доверяет логике реализуемых премьер-министром и правительством Армении судебно-правовых реформ и выражает готовность поддержать Армению в успешном проведении этих преобразований.

Никол Пашинян и Дональд Туск коснулись дальнейших шагов по либерализации визового режима между Арменией и ЕС. Премьер-министр Пашинян отметил, что Армения заинтересована в начале предметного диалога в этом направлении в ближайшее время. Председатель Европейского совета Туск отметил, что передаст послание премьер-министра Армении странам-членам ЕС.

Стороны обменялись мнениями о процессе ратификации странами-членами ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, отметив важность скорейшего завершения этого процесса. Премьер-министр Пашинян сообщил, что 1 июня 2019 года решением премьер-министра была утверждена Дорожная карта по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

На встрече также были затронуты возможности организации инвестиционного форума.

Премьер-министр Армении и председатель Европейского совета также обменялись мнениями по региональным вопросам. Был затронут процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Никол Пашинян отметил, что Армения привержена логике мирного урегулирования путем переговоров в рамках международно признанного формата - сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и поблагодарил ЕС за взвешенную позицию по этому вопросу и поддержку позиций сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Затем встреча премьер-министра Республики Армения и председателя Европейского совета продолжилась в формате беседы тет-а-тет, после чего собеседники выступили с заявлениями для прессы.

Затем Никол Пашинян и Дональд Туск совершили прогулку по Еревану, прошлись по Северному проспекту и посетили площадь Европы в Ереване. После этого премьер-министр Армении и председатель Европейского совета продолжили обсуждения в рамках рабочего обеда.