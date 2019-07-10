В Тегеране заявили о готовности достигнуть 20%-ного обогащения урана в короткий срок

Тегеран способен за короткое время достигнуть степени обогащения урана в 20%. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Если правительство примет решение обогащать уран до 20%, то мы в состоянии за короткое время достигнуть этого показателя", - цитирует агентство Tasnim слова Камальванди. Он добавил также, что "пока в наращивании степени обогащения урана нет необходимости".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.