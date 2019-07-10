У конфликта нет военного решения: Туск и Пашинян обсудили карабахскую проблему
14:10, 10 Июль, 2019
На встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Европейского совета Дональда Туска обсуждалось урегулирование нагорно-карабахского конфликта. На пресс-конференции после встречи Дональд Туск отметил, что ЕС воодушевлен динамикой событий этого года и готов сосредоточиться на гуманитарных вопросах. Президент Европейского Совета отметил, что они разделяют озабоченность сопредседателей Минской группы в отношении последних жертв на линии соприкосновения, а также нарастающих заявлений.«Стороны должны быть сдержаны и принимать меры по восстановлению среды, которая была бы полезна для мира, реальных переговоров. У конфликта нет военного решения, и здесь есть политическое решение, которое будет соответствовать международному праву и принципам. Европейский союз продолжает поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поиску справедливого и прочного решения, основанного на заключительных положениях Хельсинкского заключительного акта. Европейский союз поддерживает усилия по построению мира и готов поддержать народы в деле подготовки к миру», - сказал Дональд Туск, сообщает «Арменпресс».
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