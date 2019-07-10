Aвария энергетической системы: Ереванская ТЭЦ и Разданский 5-ый блок отключены

В энергосистеме Армении произошла авария. Возможны отключения электричества. Об этом сообщил вице-премьер Тигран Авинян. «На данный момент у нас авария энергетической системы. Ереванская ТЭЦ и Разданский 5-й блок отключены. В республике возможны отключения электричества. Работы ведутся с тем, чтобы проблема была решена до 7 часов вечера ", - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на вице-премьера РА.

В разных частях Еревана 10 июля, около 13 часов, произошли броски электроэнергии. Центр антикризисного управления сообщил, что оперативные группы работают в местах массового скопления людей, особенно в метро.