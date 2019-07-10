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Гаэль Андонян проходит испытательный срок во французском клубе


Защитник национальной сборной Армении по футболу Гаэль Андонян принял участие в матче французского “Аяччо”.

Как передает Арменпресс, Андонян участвовал в товарищеском матче “Аяччо” – “По”,  в котором его команда проиграла со счетом 2:1. Защитник сборной Армении участвовал только в первой половине игры. Он пока проходит испытательный срок.

Гаэль Андонян выступает за сборную Армении с 2015 года.




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