Армянский спортсмен на Всемирных студенческих играх завоевал бронзовую медаль

Представитель Армении завоевал вторую медаль на Всемирных студенческих играх. Как передает Арменпресс, на турнире по тхэквондо в итальянском городе Неаполь Сергей Вардазарян(68 кг) стал бронзовым призером.

До этого на Универсиаде Армения имела только одну медаль. Золотым призером стал гимнаст Артур Аветисян.