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Армянский спортсмен на Всемирных студенческих играх завоевал бронзовую медаль


Представитель Армении завоевал вторую медаль на Всемирных студенческих играх. Как передает Арменпресс, на турнире по тхэквондо в итальянском городе Неаполь Сергей Вардазарян(68 кг) стал бронзовым призером.

До этого на Универсиаде Армения имела только одну медаль. Золотым призером стал гимнаст Артур Аветисян.




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