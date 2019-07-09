Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Манвела Григоряна

Ереванский суд общей юрисдикции ходатайство адвоката Левона Багдасаряна об изменении меры пресечения в отношении бывшего депутата Национального Собрания, бывшего председателя правления “Еркрапа” Манвела Григоряна.

Как сообщает Арменпресс, Багдасарян внес ходатайство о немедленном освобождении или изменении меры пресечения на залог в размере 10 млн драмов в отношении Григоряна для прохождения лечения за рубежом. Сторона обвинения опротестовала ходатайство.

Манвел Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества на сумму более 101 млн драмов, уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд драмов, растрате из государственных средств более 1 млрд драмов и организации хищения имущества на сумму 37 млн драмов с вымогательством.