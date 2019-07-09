56% опрошенных никогда не голосовали бы за РПА, 10% - за “Мой шаг”

56% участников социологического опроса, проведенного Международным республиканским институтом в Армении, заявили, что никогда не проголосовали бы за Республиканскую партию Армении.

Как сообщает «Арменпресс», 23% опрошенных заявили, что никогда не проголосовали бы за АРФД, 12% - за “Просвещенную Армению”, 11% - за “Процветающую Армению”.

За блок “Мой шаг” никогда бы не проголосовали 10% опрошенных.

14% опрошенных не голосовали бы ни за какую партию.

На вопрос о том, за какую политическую силу они никогда не проголосовали бы, 11% опрошенных ответили “Не знаю”.