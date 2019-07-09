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56% опрошенных никогда не голосовали бы за РПА, 10% - за “Мой шаг”


56% участников социологического опроса, проведенного Международным республиканским институтом в Армении, заявили, что никогда не проголосовали бы за Республиканскую партию Армении.

Как сообщает «Арменпресс», 23% опрошенных заявили, что никогда не проголосовали бы за АРФД, 12% - за “Просвещенную Армению”, 11% - за  “Процветающую Армению”.

За блок “Мой шаг”  никогда бы не проголосовали 10% опрошенных.

14% опрошенных не голосовали бы ни за какую партию.

На вопрос о том, за какую политическую силу они никогда не проголосовали бы, 11% опрошенных ответили “Не знаю”.




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