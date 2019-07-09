СМИ: С-400 могут быть поставлены в Турцию 9 июля

Поставка зенитных ракетных систем С-400 Турции может быть осуществлена во вторник. Об этом сообщает газета Haberturk.

По данным издания, в понедельник в районе 21:00 мск была завершена погрузка С-400 на два грузовых самолета. Газета утверждает, что самолеты с системами ПВО вылетят во вторник с авиабазы в Твери в Турцию.

Ранее телеканал Haberturk со ссылкой на источники сообщил, что погрузка С-400 для отправки в Турцию может начаться 7 июля. По его данным, на воскресенье была запланирована загрузка первой установки в транспортный самолет для последующей отправки в течение недели. При этом до понедельника, по информации Haberturk, в Турцию прибудут девять технических специалистов из РФ, которые будут задействованы в развертывании систем. На первом этапе Анкаре будет доставлен один комплекс, отмечает канал,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о начале погрузки С-400 для отправки в Турцию. При этом турецкий лидер отказался назвать точную дату поставки систем.