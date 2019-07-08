СМИ: на реконструкцию собора Нотр-Дам собрали €38 млн пожертвований

Объем средств фондов, отвечающих за сбор пожертвований на реконструкцию собора Парижской Богоматери, составляет в настоящий момент €38 млн. Об этом в понедельник сообщил архиепископ Парижа Мишель Опети в эфире радиостанции RTL.

"То, что мы фактически получили, оценивается в €38 млн", - сказал Опети, добавив, что "это составляет около 10% от объявленных взносов". "Это то, что мы имеем сегодня, но я думаю, что сумма будет больше", - добавил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Официально сбор пожертвований на реконструкцию собора Нотр-Дам ведут четыре организации - "Центр национальных памятников" (Centre des monuments nationaux), "Фонд Нотр-Дам" (La fondation Notre Dame), "Фонд наследия" (Fondation du patrimoine) и "Фонд Франции" (Fondation de France). Ссылки на сайты этих фондов размещены в специальном разделе на сайте правительства Франции.

Первая после пожара месса состоялась в соборе Парижской Богоматери 15 июня. Служба, в которой приняли участие около 30 человек, прошла в небольшой часовне собора, которая не была затронута огнем. В целях безопасности все присутствующие надели белые строительные каски.