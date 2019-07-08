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Перед зданием мэрии Еревана митингуют из-за состояния вывоза мусора


Перед зданием мэрии Еревана группа граждан провела акцию протеста, требуя надлежащим образом осуществлять чистоту города. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью мэрии Еревана, участники акции в знак протеста собрали мусор в одном из близлежащих дворов и принесли его в мэрию.

Участники акции отмечают, что на этом участке уже 21 день не осуществлялся вывоз мусора. Они призывают граждан присоединиться к акции и очистить город от мусора.

Участники акции также попытались внести мусор в здание мэрии, однако сотрудники мэрии не позволили им  сделать это.

Сотрудники полиции 3 граждан подвергли приводу.




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