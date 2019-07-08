Перед зданием мэрии Еревана митингуют из-за состояния вывоза мусора
12:01, 8 Июль, 2019
Перед зданием мэрии Еревана группа граждан провела акцию протеста, требуя надлежащим образом осуществлять чистоту города. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью мэрии Еревана, участники акции в знак протеста собрали мусор в одном из близлежащих дворов и принесли его в мэрию.
Участники акции отмечают, что на этом участке уже 21 день не осуществлялся вывоз мусора. Они призывают граждан присоединиться к акции и очистить город от мусора.
Участники акции также попытались внести мусор в здание мэрии, однако сотрудники мэрии не позволили им сделать это.
Сотрудники полиции 3 граждан подвергли приводу.