Необходима тактика, для избежания подобных случаев: Феликс Цолакян о трагической аварии

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Феликс Цолакян коснулся трагического ДТП в Араратской области, в результате которого погибли 6 человек.

Как передает «Арменпресс», на вопрос о том, какие выводы были сделаны после ДТП, Феликс Цолакян ответил, что выводы должны быть сделаны и сейчас, поскольку он всегда говорил, что пассажирские транспортные средства должны быть обеспечены огнетушителями, которые могут быть использованы в первый же момент.

Министр по ЧС РА также выразил мнение, что будет правильнее, чтобы общественные транспортные средства использовали бы в качестве топлива дизель, а не газ.

“Здесь есть также и проблема, какое топливо должны использовать пассажирские транспортные средства. Наверное, было бы правильнее использовать не газ, а дизель, который не вызовет никакой вспышки.

Необходимо разработать поведение, чтобы мы смогли бы избегать подобных несчастных случаев”, - сказал Цолакян.

6-го июля в 15:15 в службу “91” поступила информация о том, что на Зодском мосту в Араратской области произошло ДТП. Столкнулись три автомобиля, необходима помощь спасателей.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда СС МЧС.

Выяснилось, что на мосту Зода столкнулись автомобили марок “Toyota”, “ВАЗ-2106” и “Газель”.

Потерпевшие: С. О. (1956 г. р., город Ереван), - Ц. О. (1999 г. р., село Ерасх), Г. Г. (1991 г. р., село Суренаван), О. А.(1973 г. р., город Вайк), Н. А.(1977 г. р., город Арарат), С.А. - (1996 г. р., город Арарат), Н. Г. (7 лет, город Вайк), С. И. (1953 г. р., город Ереван), Р. О (1984 г. р., село Ерасх), А. М. (2006 г. р., город Арарат) и Ф. М. (2007 г. р., село Суренаван) были госпитализированы в МЦ Арарата.

В МЦ Арарата врачи состояние пострадавших Н. А. и Н. Г. оценили как удовлетворительное.

С. А., С. С. и Ф.М.получив соответствующую медицинскую помощь, выписались.

С. О., Ц. Г.-и Г. Г. были переведены в Республиканский научный центр радиационной медицины и ожогов. Врачи оценили состояние пострадавших, как тяжелое. А. А. переведен в МЦ “Эребуни”. Он в тяжелом состоянии.

В 22: 35 поступило сообщение о том, что около 20:45 в МЦ Арарата были доставлены еще 2 пострадавших Д. С. (2004 г. р., село Ерасх) и К. Н. (1998 г. р., село Армаш). Состояние пострадавших врачи оценили как удовлетворительное. У Д. С. диагностировали ушиб левой голени, а у К. Н. – аритмию сердца. Д. С., получив соответствующую медицинскую помощь, был выписан”, - говорится в сообщении МЧС Армении.